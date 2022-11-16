2 kişinin öldüğü füze saldırısının ardından Polonya ordusu savaş hazırlığına geçti

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen saldırılarının ardından bir füze de Polonya topraklarındaki köye düştü ve saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

BAKANLAR KURULU ACİL OLARAK TOPLANDI

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

"NATO'NUN 4. MADDESİNİ HAREKETE GEÇİRMEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILACAK

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi. Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da "hazır olma durumunun arttığını" ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu. Morawiecki, Rusya'nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

"NATO MÜTTEFİKLERİYLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.