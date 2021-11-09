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Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret

09.11.2021 13:36

Son dakika haberine göre - Polonya, Belarus ile sınırını kapattı Polonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret Polonya yönetimi, büyük bir göçmen grubunun yasadışı olarak ülkeye girmeye çalışması üzerine Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını geçişlere kapatırken, Başbakan...

- Polonya, Belarus ile sınırını kapattı

Polonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret

VARŞOVA - Polonya yönetimi, büyük bir göçmen grubunun yasadışı olarak ülkeye girmeye çalışması üzerine Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını geçişlere kapatırken, Başbakan Mateusz Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tansiyonun yüksek olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Polonya yönetimi, çok sayıda yasadışı göçmenin dün Kuznica sınırından kaçak olarak ülkeye giriş yapmaya çalışması üzerine Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını kapattı. Sınır kapısı bu sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla tüm yolcu ve ticari geçişlere kapatılırken, Belarus'a giriş yahut çıkış yapacaklar Terespol ve Bobrowniki sınır kapılarına yönlendirildi. Dün düzenledikleri protesto gösterisiyle sınırına akın eden göçmenlerden bazılarının ellerinde kürekler, ağaç dallarıyla Polonya askerlerinin ördüğü dikenli tellerden oluşan bariyerleri yıkmaya çalışması üzerine Polonya, bölgede görev yapan asker sayısını 12 bine çıkarmıştı.

"Belarus'ta 12 ile 15 bin arasında kaçak göçmen var"

Bölgede gerginlik devam ederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte sabah saatlerinde Kuznica sınır bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik güçlerine hitaben, "Bu zor görevden ötürü size yeterince teşekkür edecek kelime bulamıyorum" diyen Morawiecki, Belarus rejimini göçmenlerden oluşan canlı kalkan aracılığıyla hibrid savaşında yeni bir yöntem kullanmakla suçladı. Polonya Özel Birimler Bakanlığı Sözcüsü Stanislaw Zaryn ise Belarus'ta 12 ile 15 bin arasında kaçak göçmen olduğunu tahmin ettiklerini, bunların 4 bininin Belarus güvenlik güçleri tarafından dün Kuznica sınırına yönlendirildiğini ileri sürdü.

Geceyi çadır kampta geçirdiler

Polonya polisi, sınırdaki son durumu gösteren yeni görüntüler yayınladı. Gecenin göreceli olarak sakin geçtiğini belirtirken, görüntülerde göçmenlerin sınırın Belarus tarafında çadır kamp kurmuş olduğu gözlendi. Geceleyin havanın sıfır derecenin altına düşmesi dolayısıyla göçmenlerin yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştıkları görülürken, polis göçmenlerin zaman zaman kendilerine taşlı saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Polonya, Belarus sınırında geçtiğimiz yaz aylarından itibaren yasa dışı göçmen akınında artış yaşanması üzerine 3 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti. Lubusz ve Podlaski bölgesindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesini yasaklayan, kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi veren, söz konusu bölgelere yalnızca burada yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin veren OHAL uygulaması geçtiğimiz ekim ayının başında ise 60 gün süreyle yeniden uzatılmıştı.

Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret
Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret

Başbakan, Polonya, Belarus, Milli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polonya, Belarus ile sınırını kapattıPolonya Başbakanı Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Blaszczak'tan sınıra ziyaret - Son Dakika
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