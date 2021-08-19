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Polonya, Belarus sınırında 150 kilometre boyunca dikenli telden duvar örecek - Son Dakika

Polonya, Belarus sınırında 150 kilometre boyunca dikenli telden duvar örecek

19.08.2021 15:37
Polonya, Belarus sınırında 150 kilometre boyunca dikenli telden duvar örecek, System.String[]

Polonya, son dönemde Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra 150 kilometre boyunca tel örgüden duvar örme kararı aldı.

Polonya, son dönemde Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra 150 kilometre boyunca tel örgüden duvar örme kararı aldı.

Son dönemde Belarus'tan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen kaçak göçmen sayılarındaki artış üzerine Polonya, Belarus sınırına 150 kilometre boyunca tel örgüden duvar örülmesini kararlaştırdı. Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı verilerine göre yalnızca Ağustos ayı içerisinde 2 bin 100 kişi Belarus sınırı üzerinden Polonya topraklarına yasa dışı yollarla girerken, hükümet Afganistan'da son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından kaçak göçmen sayısında artış yaşanmasını bekliyor. Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yasa dışı sınır geçişine en savunmasız olan bölgenin 187 kilometreden oluştuğunu, bunun 150 kilometresine dikenli telden duvar örülmesine karar verdiklerini bildirdi. Sınırın geri kalan kısmının ise nehir ve bataklıktan oluştuğu için kaçak geçişe elvermediğini belirten Wasik, son günlerde artan göçmen trafiği üzerine Polonya sınır koruma görevlilerinin yanı sıra bin Polonya askerinin de sınırda görev yapmaya başladığını aktardı.

50 göçmen 1 haftadır açık arazide Polonya'ya girmeyi bekliyor

Polonya'nın kuzeydoğusunda Usnarz Gorny köyünün sınıra yakın bölgesinde 1 haftadır 50'ye yakın kaçak göçmenin Polonya'ya girmek için beklediği öğrenildi. Çoğunluğunu Irak ve Afganistanlıların oluşturduğu göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Söz konusu göçmenlerin çadır, battaniye gibi kendilerini soğuk hava ve yağmurdan koruyacak hiçbir malzemesinin de bulunmadığı kaydedildi. Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik göçmenlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kullanıldığını söyledi. Wasik, "Bu kişiler Belarus rejiminin rızasıyla sınır bölgesine gelmişlerdir. Çoğu askerlik çağında Iraklı gençler, ülkelerinde kendilerini tehdit eden bir durum yok. Giysilerinden de zor durumda olmadıkları anlaşılmakta. Vatandaşlarımızın güvenliği için onları kabul etmemiz mümkün değil. Bu kişilerin bulunduğu yer Belarus toprağı, 1 haftadır burada bekleyen bu insanları oraya kim getirdiyse bu sorunu onlar çözmeli" şeklinde konuştu.

Polonya medyası ise kaçak göçmenlerin iki ülke arasındaki tarafsız bölgede bulunduğunu, birkaç metre ötedeki Polonya sınırında sınır koruma görevlileri ile askerlerin söz konusu kişilerin önünde set oluşturduğunu, kaçak göçmenlerin arkasındaki ağaçların gerisinde ise onları geri kabul etmeyecek olan Belaruslu askerlerin beklediğini ifade ediyor.

Belarus-AB arasında göçmen krizi

Belarus'a komşu olan Litvanya ve Letonya da sınırlarında kaçak göçmen vakalarında artış gözlenmesi üzerine geçtiğimiz hafta yeni önlemler almıştı. Letonya hükümeti, Belarus sınırına yakın bölgelerde 11 Ağustos- 10 Kasım arasında geçerli olmak üzere olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş, sınırına tel örgüden 500 kilometrelik duvar örülmesini kararlaştıran Litvanya'da ise acil durum ilan edilmişti. Duvarın maliyetinin ise 150 milyon Euro'yu bulacağı açıklanmıştı. Letonya'nın Belarus ile 161, Litvanya'nın ise 670 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. - VARŞOVA

Litvanya, Letonya, Polonya, Belarus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya, Belarus sınırında 150 kilometre boyunca dikenli telden duvar örecek - Son Dakika


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