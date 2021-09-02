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Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti - Son Dakika

Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti

02.09.2021 17:23
Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti, System.String[]

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, son dönemde göçmen sayısında artışın yaşandığı Belarus sınırına yakın bölgelerde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, son dönemde göçmen sayısında artışın yaşandığı Belarus sınırına yakın bölgelerde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek OHAL kapsamında Belarus sınırında yer alan 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik yasaklanacak.

Polonya Devlet Başkanı Andrze Duda, hükümetin son dönemde Belarus üzerinden ülkeye kaçak girişlerde artış yaşanması üzerine hazırlanan ve sınıra yakın bölgelerde OHAL ilan edilmesini içeren kararnameyi imzaladı. Andrzej Duda'nın Basın Sözcüsü Blazej Spychalski düzenlediği basın toplantısında söz konusu kararnamenin Belarus sınırında görev yapan sınır koruma görevlileri ve Polonya askerlerinin görevlerini daha etkili şekilde yerine getirmesine imkan tanıyacağını ifade etti. Sözcü Spychalski, "Sınırdaki mevcut durum zor ve tehlikeli, biz Polonya olarak hem kendi sınırımızdan hem de Avrupa Birliği'nin (AB) doğu sınırından sorumluyuz. Böylesi bir karar almak, Polonya ve AB'nin güvenliğini garanti etmek zorundayız" diyerek OHAL'in söz konusu yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Polonya hükümeti ayrıca, Rus ordusunun 10 Eylül'den itibaren Polonya yakınlarında Rusya ve Belarus topraklarında düzenlenecek askeri tatbikatlar sırasında yaşanabilecek "provokasyonlara" hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, "Bölgede (Belarus sınırı) olağanüstü hal ilan edilmesinin ikinci nedeni, sınırımızda yapılacak askeri tatbikatlardır. Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

OHAL uygulaması kapsamında kitlesel etkinlikler yasaklanıyor

Ülkenin doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde geçerli olacak OHAL kapsamında her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi, belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmak yasaklanabilecek. OHAL kapsamındaki bölgelere yalnızca bu bölgelerde yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin verilecek. Ayrıca bu bölgedeki vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirildi.

OHAL, kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olsa da Polonya anayasası gereği önümüzdeki günlerde parlamentoda görüşülecek. - VARŞOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti - Son Dakika


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