Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu

29.03.2022 16:11
Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Polonya- Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Polonya Ulusal Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, pazar gecesi 1400'den fazla tır, Bobrowniki'deki Polonya-Belarus sınır kapısından geçmek için 38 kilometreyi bulan kuyrukta 82 saat bekledi.

Bunun bir rekor olduğu ifade edilirken son iki haftada uzun kontroller nedeniyle daha az kamyonun gümrükten geçtiği belirtildi.

Kuznica'daki kontrol noktasının Belarus ile yaşanan kriz nedeniyle yolcu ve yük trafiğine kapatılmasından bu yana Bobrowniki'deki kapıda uzun süredir yığılmalar oluyordu.

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Polonya, Belarus, Vergi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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