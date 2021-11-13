Polonya-Belarus sınırında Suriyeli bir erkeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika

Polonya polisi, krizin sürdüğü Belarus sınırında yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Göçmenlerin daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya geçmek üzere dayandığı Belarus-Polonya sınırındaki tehlike giderek artıyor. Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında Wolka Terechowska köyü yakınlarındaki ormanda Suriyeli genç bir adamın cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde genç adamın ölüm nedeninin belirlenemediği aktarıldı.

Açlığa ve dondurucu soğuğa direnen göçmenlerin kurdukları derme çatma kamplardaki umut dolu bekleyişi sürerken, yaşam koşulları giderek kötüleşiyor. - VARŞOVA