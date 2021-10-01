Polonya, Belarus sınırındaki mülteci krizi nedeniyle uyguladığı OHAL'i uzattı - Son Dakika

Polonya, Belarus sınırında yaşanan mülteci krizi nedeniyle geçen ay başında uygulamaya başladığı olağanüstü hali (OHAL) 60 gün daha uzatma kararı aldı.

Polonya Meclisinde yapılan oylamada, 31 çekimser oya karşı meclisin büyük çoğunluğunun desteğiyle OHAL'in uzatılması kararlaştırıldı.

Belarus'un, Afganistan ve Irak kökenli mültecileri bilinçli bir şekilde bu bölgeye taşıdığı ve bu bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı iddiasında bulunan Polonyalı yetkililer, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken gözaltına alınan mültecilerin bazılarının suç oluşumlarıyla ilişkilerinin olduğunu ileri sürdü.

OHAL'in uzatılmasının mecliste görüşülmesini talep eden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkenin 418 kilometre uzunluğundaki Belarus sınırında yasa dışı girişleri önlemek için buna ihtiyaç olduğunu savundu.

Bu arada, Avrupa Birliğinin (AB) doğu sınırlarını oluşturan Polonya-Belarus'ta uygulanan OHAL nedeniyle gazeteci ve yardım kuruluşlarının bu bölgeye girmesine izin verilmiyor.

Sınırlarda tel örgü

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki mülteci gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Belarus'u mülteciler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçlayan Polonya, bu ülkenin Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden mültecileri kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.

İki ülke arasında sıkışan mültecilerin soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken geçen ay kötü şartlardan ötürü 5 mültecinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.