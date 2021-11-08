Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi büyüyor - Son Dakika

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Belarus'un sınırda provokasyona hazırlandığını söyledi.

Wawrzyk, Polonya kamu radyosuna yaptığı açıklamada, Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili Belarus hükümetini suçladı.

Polonya-Belarus sınırındaki durumun ağırlaşabileceğine dikkati çeken Wawrzyk, "Belarus makamları sınırdaki durumu tırmandırmaya çalışıyor. Son günlerdeki gelişmeler, ölümle sonuçlanabilecek büyük bir olay yaratmak istediklerini gösteriyor." dedi.

Yüzlerce sığınmacının Polonya-Belarus sınırına doğru yürüdüğü haberini doğrulayan Wawrzyk, "Polonya makamları da benzer bilgilere sahip. Muhtemelen zorla sınır geçişi planlanıyor. Polonyalı yetkililer duruma orantılı cevap verecek." diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ilgili bakanlarla bugün öğleden sonra kriz toplantısı yapacağı belirtildi.

Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından sınırda yaşanan sığınmacı hareketliliğini gösteren videolar paylaşılarak, güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara engel olduğu kaydedildi.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, Belarus'un Avrupa Birliği (AB) ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumlarından sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.??????????????