Polonya bugün sınırlarını yabancılara açıyor, uluslararası uçuşlara ise salı günü başlıyor - Son Dakika

Polonya bugün sınırlarını yabancılara açıyor, uluslararası uçuşlara ise salı günü başlıyor

Korona virüs dolayısıyla sınırların yabancılara kapalı olduğu Polonya bugün sınırlarını yeniden açıyor.

Polonya bugün sınırlarını yabancılara açıyor, uluslararası uçuşlara ise salı günü başlıyor, System.String[]

Korona virüs dolayısıyla sınırların yabancılara kapalı olduğu Polonya bugün sınırlarını yeniden açıyor. İlk etapta ülke sınırlarının AB ülkesi vatandaşlar ile bu ülkelerde oturumu bulunanlara açık olması kararlaştırılırken, uluslararası uçuşlara da 16 Haziran Salı günü başlanacağı bildirildi. Korona virüsün dünyada tam olarak kontrol altına alınamamış olması dolayısıyla uluslararası uçuşlar da ilk olarak AB ülkeleriyle sınırlı olacak.


Korona virüs salgını dolayısıyla 15 Mart'ta sınırlarını yabancılara kapatan Polonya bugün yeniden sınırlarını açıyor. Sınırların ilk etapta AB üyesi ülke vatandaşları ile bu ülkelerde oturumu bulunan kişilere kararlaştırılırken, kara, deniz, hava yolu ile ülkeye gelecek kişilere 14 günlük zorunlu karantina süresinin uygulanmayacağı bildirildi. Ancak Polonya'nın sınırlarını AB üyesi ülkelere açması bu ülkelerin de Polonya'ya kapılarını açtığı anlamına gelmiyor. Korona virüs vaka sayısının ülkede halen yüksek düzeyde seyretmesi dolayısıyla Slovenya ve Slovakya sınırlarını Polonya vatandaşlarına şimdilik kapalı tutma kararı aldı.


Uçuşlar yalnızca AB ülkelerine


Öte yandan 15 Mart tarihinden bu yana askıya alınmış olan uluslararası uçak seferlerine de 16 Haziran Salı günü başlanacağı bildirildi. Polonya ulusal havayolu şirketi LOT'un 1 Haziran'da sınırlı sayıda kente, sınırlı sayıda seferler olmak üzere iç hat uçuşlarına başladığı ülkede şimdi de uluslararası uçak seferlerine başlanacak. Ancak söz konusu uçuşlar da korona virüsün dünyada tam olarak kontrol altına alınamamış olması nedeniyle şimdilik yalnızca AB ülkeleriyle sınırlı olacak.


Polonya Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede bugüne kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 28 bin 577. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1222 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısının ise 14 bin 696 olduğu belirtildi. - VARŞOVA

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Polonya bugün sınırlarını yabancılara açıyor, uluslararası uçuşlara ise salı günü başlıyor - Son Dakika Dünya

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