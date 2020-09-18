İSTANBUL-POLONYA BÜYÜKELÇİSİ, VİKİNG İZLERİNİN BULUNDUĞU BATHONEA'DA - Son Dakika

POLONYA'nın Türkiye Büyükelçisi Jakub Kumoch, Avcılar'da sürdürülen ve bu yılki kazılarda Viking izlerinin bulunduğu Bathonea Antik Yerleşkesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. "Buradaki Vikingler büyük ihtimalle bugünkü Polonya topraklarından gelmiş"diyen Kumoch "Böyle mükemmel bir yerin bugüne kadar duyulmaması bana göre garipö dedi. Büyükelçi, kazılara daha fazla nasıl destek verileceğini görüşeceklerini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Avcılar'da 75 kişilik bilim heyetinin sürdürdüğü Küçükçekmece Gölü kenarındaki Bathonea kazılarında, bu yıl 9-11 yüzyıllarda Vikingler'e ait liman koloni yerleşimine rastlanıldı. Bunun yanı sıra 6 ve 11'inci yüzyıllardaki Büyük İstanbul Depremlerine ait izler bulundu. Türkiye'de geçen Mart ayından bu yana görev yapan Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch, Viking izlerinin Avcılar'da bulunması üzerine gelerek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Kazı evindeki incelemelerinin ardından Bathonea Antik Yerleşkesi'ne geçen büyükelçi, Bizans ve Viking tarihi uzmanı Prof. Dr. Blazej Stanislawski'den bilgi aldı.

Stanislawski, büyükelçiye "Göl kenarında Vikinglere ait 7 arkeolojik kanıt bulundu" dedi. Kazılarda elde edilen bilgilere dayanılarak,, Vikingler'in 8-11'inci yüzyıllar arasında İstanbul'da 300 yıl bulundukları, bunların Rus kolu olan Varangianlar önceleri küçük gruplar halinde ticaret ve paralı askerlik için gelirken şehrin surları dışında kendilerine yer buldukları ifade edildi.

7 KANIT BULDULARPolonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü Geç Antik ve Erken Ortaçağ Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Blazej Stanislawski, Büyükelçi'ye Bathohea'da Vikingler'in kaldığına dair 7 kanıt bulduklarını, bunlar arasında en önemlisinin o dönemde sadece Kuzey Avrupa'dan çıkartılan amberden haç ile bazilikal yapıda Viking kralı Ragnar Lodbrok'un sembollerinden biri olan Ourobos kolyenin olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Şengül Aydıngün, uzun süre arazide çalışma yapamadıklarını, bu yılki kazıların 1 Eylül'de tamamlandığını, Küçükçekmece Gölü'nden o dönem yılda 150 bin ton balık elde edildiğini ve bunun önemli ticaret hacmi oluşturduğunu ifade etti.Büyükelçi Kumoch ve Başkatip Maciej Kamieniak'ın Bathonea gezisine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Büyükelçi Jakup Kumoch, Başkan Hançerli ile sohbeti sırasında geçmişte ağırlıklı olarak modern tarih ile ilgilendiğini anlatırken, "Burası insanlık tarihinin bir parçasıdır. Doğrusu; Türkoloji okurken Bizans hakkında çok fazla bilgi almadım. Ama şimdi oldukça çok okuyorum" dedi.Ziyaretin sonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Turan Hançerli, Bathonea'da insanlık tarihine ışık tutacak önemli keşifler yapıldığını, bunlar arasında antik yerleşkede bir Afrikalı'ya ait kemikler, günümüzde de konuşulan depremin M.Ö. 600 yıllarındaki izlerini ve en son Viking izlerinin bulunduğunu, büyükelçinin de bu nedenle geldiğini söyledi. Hançerli, "Hocalarımızın söylediği göre Bathonea'da Göbeklitepe'ye aynı döneme denk gelen bulgular var. Bunun aydınlanması için daha fazla bilgi için kazıya ihtiyaç var. Burası Avrupa'daki ilk tarım kenti. İlk tarımın yapıldığı yerleşke"dedi.Büyükelçi Jakup Kumonc yaptığı açıklamada Polonya Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların bu büyük projeye katılmalarından gurur duyduğunu vurgularken şöyle konuştu:

"Burası tarihimizin bir parçasıdır. Viking izleri burada uzmanlar tarafından bulununca gördük ki Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bilinenin aksine 600 yıldan çok daha uzun bir geçmişe sahip. Buradaki Vikingler büyük ihtimalle bugünkü Polonya topraklarından gelmiş. Amber izleri burada bulundu. Doğrusu bu kadar etkileyici bir yer beklemiyordum. Uzun zamandır böyle mükemmel bir yerin kimse tarafından duyulmaması bana göre garip. İşbirliğimiz bizim için zevk. Arkeoloji Polonya'da çok gelişmiş bir bilim. Ülkemizde böyle yerler oldukça az. Akdeniz kolonisi popüler ve gelişmiş bir bilim. Buraya katkı vermek bizim için şans. Daha fazla nasıl destek verebiliriz konusunu araştırıp işbirliğimizi daha büyük düzeye getirebiliriz. Bakanlık ile görüşeceğiz."