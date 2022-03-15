Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi - Son Dakika
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Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi

15.03.2022 21:32
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Slovenya, Ukrayna, Polonya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi - Son Dakika


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