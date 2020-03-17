Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı

31 dakika önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü hız kesmeden yayılırken Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un da koronavirüsüne yakalandığı belirlendi.

Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü hız kesmeden yayılırken Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un da koronavirüsüne yakalandığı belirlendi. Durumunun iyi olduğunu belirten Çevre Bakanı hastanede tedavi altına alınırken, Bakan'ın irtibat kurmuş olabileceği kişiler ise karantinaya alındı.

Avrupa kıtası başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsüne Polonya Çevre Bakanı Michal Wos da yakalandı. Polonyalı Bakan, bu akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. "İrtibatta bulunduğum Devlet Ormanları Kurumu'ndaki bir görevlide koronavirüsü tespit edilmesi üzerine önceki gün kendimi karantinaya alarak koronavirüsü testi yaptırdım. Testin sonucu pozitif. Kendimi iyi hissediyorum" açıklamasında bulunan Michal Wos, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Bir sonraki tweetinde ise maskeli fotoğraf paylaşan Çevre Bakanı Wos, öksürüğünün olmasının da söz konusu testi yaptırmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyledi. Bakan'ın etkileşimde bulunmuş olabileceği kişilerin ise karantinaya alındığı bildirildi.

KORONAVİRÜSÜNDEN 4. ÖLÜM

Geçtiğimiz haftadan itibaren koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla okulların, sinemaların, kafeteryaların, alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası tüm uçak ve tren seferlerinin askıya alınması, ülkeye hiçbir yabancının girişine izin verilmemesi gibi oldukça sert tedbirler alınan Polonya'da bugün de tüm yurt içi uçak seferleri ikinci bir karara kadar askıya alındı. Halkın neredeyse tamamının evlere kapandığı, hayatın adeta durma noktasına geldiği ülkede pek çok kamu kurumu ya faaliyetlerini askıya aldı ya da haftanın belirli günlerinde, belirli saatler arasında hizmet vermeye başladı. Polonya'da şimdiye kadar koronavirüsü vakası tespit edilen kişi sayısı 177 olurken, bu akşam saatlerinde 67 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkede yaklaşık 800 kişi hastanelerde müşahade altında tutulurken, 8 bin kişi de evlerinde karantinaya alınmış durumda.

(İHA)

Polonya, Twitter, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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