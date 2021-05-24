Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye'ye Polonezköy'deki vatandaşlara verdiği destek için teşekkür ederek, "Onlar bizim için çok önemli. Ulusumuzun bir parçası. Polonya henüz haritada bulunmazken Polonyalılar burada kendi vatanını buldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrol altına alınmasıyla uluslararası siyasette daha fazla yüz yüze temasta bulunma arzusunda olduğunu kaydeden Duda, Erdoğan'la yaptığı görüşmeden ve karşılıklı anlaşmalar imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli savunma alanında bilgi paylaşımı ve savunma sanayi araçlarının satışı, turizm ve spor alanlarında imzalanan anlaşmalara değinen Duda, 'Tüm Polonyalılar için önemli olan ise turizm alanında imzaladığımız sözleşme. Şu anda turizm sezonu yaklaşıyor ve Polonya'da birçok insan tatili hayal ediyor. Salgın nedeniyle 2020'de ertelenen tatiller umarım bu yıl gerçekleşecek ve imzaladığımız sözleşme buna yol açacak." dedi.

Turistlere sağlanabilecek kolaylıkların da görüşmede ele alındığını dile getiren Duda, turizm bakanlıkları arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi.

Görüşmenin NATO zirvesi öncesinde gerçekleşmesinin önemini vurgulayan Duda, "Milli savunma, Avrupa, Doğu Avrupa hatta Karadeniz bölgesinin güvenliğinden bahsettik. Ukrayna meselesi, Kırım işgali ve Donetsk meselelerinden söz ettik. Suriye ve Libya'daki durumlardan da bahsederek tüm dünya çapında barışçıl yolların nasıl gerçekleşeceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Polonezköy teşekkürü

Türk şirketlerinin Polonya'daki faaliyetlerini değerlendiren Duda, "Bunların hepsini gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri büyük bir alan oluşuyor. Bugüne kadar faaliyet gerçekleştiren Türk şirketleri başarılı bir şekilde çalışıyorsa ve çok saygı görüyorsa gelecekte de bunun böyle olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Duda, Polonyalı şirketlerin de Türkiye'de yapacağı yatırımların karşılıklı ticari ilişkileri artıracağının altını çizdi.

Polonezköy'de yaşayan Polonya kökenli Türk vatandaşlarını ziyaret edeceğini söyleyen Duda, "Polonezköy'de yaşayan Polonyalı halk için gösterdiğiniz kolaylık ve destekler için teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok önemli. Ulusumuzun bir parçası. Polonya henüz haritada bulunmazken Polonyalılar burada kendi vatanını buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türk vatandaşı olan Polonyalıların ülke tarihi ve kültürü için de önemli olduğuna değinen Duda, Varşova'da bir Türk evi açılacağı müjdesini vererek, "Turistler ve Varşova sakinleri yakın zamanda o yeri ziyaret etme şansı bulacak. Orada Türk kültürü ve Türk tarihini hatırlatan, anısı olan bir yeri görme şansı olacak." dedi.

Duda, karşılıklı imzalanan anlaşmaların ilişkileri daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

"Hiç benzeri olmayan ve tamamen uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak görüyorum"

Toplantının soru cevap kısmında Belaruslu muhalif bir gazetecinin Atina-Vilnius seferi yapan uçaktan Belarus semalarındayken indirilerek gözaltına alınması konusuna yanıt veren Duda, "Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez bir durum. Uçağın içinden Belaruslu bir muhalifin gözaltına alınması bazı politikacılar tarafından sert sözlerle yorumlanıyor." ifadesini kullandı.

Duda, uçakta bulunan Polonyalı yolcuların sağ salim evlerine ulaştığı bilgisini vererek, "Uluslararası toplum buna tepki göstermeli. Umarım ki AB tarafından ciddi bir tepki gösterilecek. Yorumsuz ve cevapsız bırakılamaz. Hiç benzeri olmayan ve tamamen uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak görüyorum." diye konuştu.

Polonyalı askerlerin İncirlik Üssü'nde NATO görevi kapsamında bulunduğunu söyleyen Duda, Suriye sınırına yakın bir noktada yapılan bu görevle güvenlik inşasının birlikte gerçekleşeceğini kaydetti.

(Bitti)