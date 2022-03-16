Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusu olduğunu belirterek "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." dedi.

Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Duda, Rusya'nın Polonya'nın komşusu olan bağımsız bir ülkeye saldırdığını ve Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusunun iki ülke arasındaki savaşın durması olduğunu kaydetti.

"(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." ifadesini kullanan Duda, Türkiye'nin de Polonya gibi Ukrayna ile Rusya arasında barışın bir an önce tesis edilmesini istediğini kaydetti.

Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı fikirdeyiz." diye konuştu.

Bir an önce Rusların saldırmasını, sivilleri öldürmesini, bombalamasını ve hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez görülen acı görüntüleri bir an önce durdurmak gerektiğini vurgulayan Duda, Erdoğan'a bunun durdurulması için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

"Savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık"

Duda, Polonya ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliğinin de devam etmesini istediklerini aktardı.

Konuk Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Şuna inanıyorum ki bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanıyla birlikte ortak karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz. Herkesin çok iyi bildiği gibi bu alanda Polonya ve Türkiye'nin iş birliğinin olasılıkları çok güçlü geniş kapasiteye sahip."

(Sürecek)