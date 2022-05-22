Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti

22.05.2022 16:59

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'da meclise hitap ederek savaştan zarar gören Ukrayna altyapısının Rus tazminatlarıyla restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'da meclise hitap ederek savaştan zarar gören Ukrayna altyapısının Rus tazminatlarıyla restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlatmasından sonra Ukrayna meclisine hitap eden ilk lider olan Duda, Ukrayna altyapısının savaşta büyük hasar gördüğünü ifade etti.

Polonya olarak, Rus saldırganlığının oluşturduğu yıkım sonrasında Ukrayna'nın altyapısının restorasyonuna aktif olarak katkıda bulunmak istediklerini aktaran Duda çeşitli fonlardan Ukrayna'ya destek sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Duda, "Ukrayna'nın yeniden inşası için özel fonlara ihtiyaç var. Bunu önümüzdeki günlerde Davos Zirvesi'nde dünya liderleriyle konuşacağım." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını ve bu yüzden Rus tazminatlarıyla Ukrayna'nın toparlanması gerektiğini kaydeden Duda, "Her şeyden önce, Batı bankalarındaki şu anda dondurulmuş olan çok büyük döviz ( (Rus parası) rezervleri bu işe yönlendirilmelidir, onların miktarı oldukça büyüktür." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle milyonlarca kişinin evini terk ettiğini hatırlatan Duda, "Akrabalarınız, eşleriniz, ebeveynleriniz, çocuklarınız, torunlarınız, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan, savaşın trajedisinden kaçanlar ülkemizde mülteci değildir, onlar bizim misafirimiz." şeklinde konuştu.

Duda, Rusya'nın Ukrayna'da "amacına" ulaşamadığını vurgulayarak, "Rusya, stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedi, büyük kayıplar verdi ve her zaman onlara katlandı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD liderliğinde Batı dünyasının Rusya'ya karşı Ukrayna için birleştiğini dile getiren Duda, " Kiev, Avrupa'da hem askeri hem de ekonomik olarak daha fazla Amerika'ya ihtiyacımız olduğunun açık olduğu bir yer." dedi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın bazı taleplerine taviz vermesi gerektiğine dair "rahatsız edici" söylentilerin ortada dolaştığını ifade eden Duda, şunları kaydetti:

"Sadece Ukrayna kendi geleceğine karar verme hakkına sahiptir. Bugün Batı dünyası bir olasılık testinden geçiyor. Değerlerinin bir şey ifade edip etmediğinin testi. Eğer ekonomik çıkarların veya siyasi hırsların kutsal barışı için Ukrayna topraklarının bir karışı veya egemenliğinin bir parçası feda edilirse, bu sadece Ukrayna halkına değil, tüm Batı toplumuna büyük bir darbe olacaktır şüphesiz."

Polonya ile Ukrayna arasında bir iyi komşuluk anlaşması yapmanın zamanının geldiğini aktaran Duda, Varşova-Kiev arasında hızlı tren projesinin gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Duda'nın konuşmasını mecliste dinledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'da meclise hitap etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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