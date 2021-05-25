Polonya Cumhurbaşkanı Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

İbrahim MAŞE/ - POLONYA Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Duda, eşi Agata Kornhauser Duda ile beraber, Patrik Bartolomeos ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası birlikte kameralar karşısına geçen ikili, açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Duda ve eşi, Patrik Bartolomeos ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"POLONYA İLE İLİŞKİLERİMİZİN UZUN BİR GEÇMİŞİ VARDIR"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Patrik Bartolomeos, Polonya ile ilişkilerinden bahsetti. Bartolomeos, "Ben Polonya'nın zaten yabancısı değilim. Orada küçük bir Ortodoks kilisemiz var Metropolit Sawa'nın başkanlığında. Onun daveti üzerine birkaç defa güzel memleketimizi ziyaret etmiştim. Fakat bundan başka Katolik Üniversitesi'nden fahri doktora unvanını aldım ve yeni inşa edilen bir Ortodoks kilisesinin açılışını yaptım. ve en son 2019'da yaşayanların yürüyüşüne iştirak etmek için Auschwitz'e gelmiştim. Anlıyorsunuz ki patrikhanemizin ve şahsım benim güzel Polonya ile ilişkilerimizin uzun bir geçmişi vardır. Bizi ve kiliselerimizi birleştiren çok önemli bir şahsiyet Papa 2. Jean Paul, Polonya'nın çok değerli bir evladı" diye konuştu.