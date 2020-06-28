Polonya, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika

Polonya, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Polonyalılar önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandığa gidiyor.

Polonyalılar önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandığa gidiyor. 11 adayın yarıştığı seçimde, adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması halinde ikinci tur 12 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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30 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Polonya'da vatandaşlar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başında. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi ülke çapında şu ana kadar sorunsuz gerçekleşirken, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da bulunduğu 11 aday yarışıyor. Duda'yı iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) desteklerken, bir diğer favori isim hali hazırda Varşova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rafal Trzaskowski. Trzaskowski seçimlere ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) adayı olarak katılıyor. Seçim anketlerine göre bu iki adayı bağımsız aday, gazeteci Szymon Holownia ile SLD, Razem ve Wiosna gibi sol partilerin adayı, halen Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevini yürüten ve eş cinsel olduğunu açıklayan Robert Biedron takip ediyor.


İkinci turda favori adaylar arasındaki fark kapanıyor


Polonya seçim yasasına göre ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasını almak gerekirken seçim öncesi yapılan anketler, adaylardan hiçbirinin ilk turda tek başına yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağını gösteriyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın oyları yüzde 43 civarında seyrederken, Rafal Trzaskowski ise yüzde 27 seviyelerinde oy alıyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için salt çoğunluğun yeterli olacağı ikinci turda ise anketlere göre söz konusu favori iki isim arasındaki fark yüzde 1 seviyesine düşüyor. Oy verme işleminin yerel saatle akşam 21.00'a kadar süreceği ülkede resmi olmayan ilk sonuçların ise gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.


Mektupla oy kullanma, vizörlü, maskeli sandık görevlileri


Polonya Anayasasına göre ilk turun 10 Mayıs 2020 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri, korona virüs nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. Bu süreçte Polonya parlamentosu korona virüs kapsamında sandığa gitmeye çekinen vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkardı. Bugünkü seçimlerde vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oylarını kullanırken, sandık görevlileri de vizör, maske, eldiven takmış vaziyette vazifelerini ifa ediyor. İkinci tur ise 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. - VARŞOVA

Cumhurbaşkanı, Polonya, Duda, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika

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