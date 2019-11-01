Son Dakika Haberleri: Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili bulundu
Son Dakika Güncel Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili bulundu

Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili bulundu

6 saat önce

Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili keşfedildi.

Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili bulundu, System.String[]

Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili keşfedildi.

Paleontologlar, Swietokrzyskie Dağları yakınında Krzyzanowice köyünde bir mısır tarlasında fosili bulunan deniz sürüngeninin pleziyozor olduğunu kaydetti.

Mezozoik dönemde yaşamış olan pleziyozorun 9 metre uzunluğunda ve binlerce ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden paleontolog Daniel Tyborowski, 150 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen deniz sürüngeninin büyük kafatası ve köpek balığındakilere benzer dişleri olduğunu belirtti.

Tyborowski, bunun bu türe ait Polonya'da bulunan ilk fosil olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Geologists Association" dergisinde yayımlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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