Polonya'da 185 özgür inek kesilmekten son anda kurtuldu

Polonya'da sahibinin kontrolünden çıkıp yıllardır doğada özgürce yaşayan 185 inek kesilmekten son anda kurtuldu.

Polonya'da sahibinin kontrolünden çıkıp yıllardır doğada özgürce yaşayan 185 inek kesilmekten son anda kurtuldu. Gorzow Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) yasaları gereği veteriner kontrolleri hiç yapılmadığı, doğada gittikçe yabanileştikleri için kesilmelerine karar verilen 185 inek, hayvansever ve çevreci aktivistlerin eylemleri sayesinde itlaf edilmekten son anda kurtuldu. Özgür inekler yaşamlarının sonuna kadar devlete ait bir çiftlikte tutulacak.



Polonya'nın batısındaki Deszczno kasabasında özgürce yaşayan 185 ineğin davası mutlu sonla bitti. Her şey 2004 yılında 23 adetten oluşan inek sürüsünün sahibinin kontrolünden çıkmasıyla başladı. İneklerin tıpkı Hindistan'daki gibi kutsal olduğunu düşünen sahibi Pawel Skorupa, onların birkaç bin kişilik nüfusa sahip kasaba ve çevresinde serbestçe otlamalarına göz yumdu. Ancak ineklerin kasaba ve çevresinde özgürlüğü sadece otlamakla kalmadı, inekler geceleri de kasaba çevresindeki otlaklarda kalmaya başladı. İneklerin doğada yaşamasını ise veteriner kayıtları ve aşılarının yapılmaması takip etti. Bu sırada inekler yalnızca veteriner kontrolünden değil, sahibinin kontrolünden de çıkıp üremeye başladı. Kasaba ve çevresindeki otlaklarda yaşayan, hatta zaman zaman yöredeki çiftçilerin tarladaki mahsullerini yiyen ineklerin sayısı zamanla 185'i buldu. Sahibi, veteriner kaydı bulunmadığı için sütünü ve etini satamadığı "özgür ineklerden" gelir elde edemediği gibi artan yem masrafları karşısında pes edip onları tamamen özgür bıraktı.



Çiftliği bastılar



Yıllardır Deszczno çevresinde başıboş yaşayan inekler gittikçe yabanileşip yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Bu esnada durumları mahkemeye intikal eden "özgür inekler" bölgede çok defa hasarlı trafik kazalarına da yol açtı. Ancak ineklerin özgür yaşamı geçtiğimiz Nisan ayında Ciecierzyce köyünde bir çiftliğe girerek, çiftlik sakinlerinin eve hapsetmesiyle sona erdi. İnekler, bölge halkı için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle belediyenin kararıyla çitlerle çevrelendi. Bu sırada ineklere ilişkin yıllardır süren dava sonuçlandı, Gorzow Mahkemesi, AB yasaları gereği veteriner kontrolleri hiç yapılmadığı, doğada gittikçe yabanileştikleri, yöre halkı ve hayvanları için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle ineklerin itlaf edilmesine, yaklaşık 350 bin zloty (90 bin dolar) tutacak bu işlemin faturasının da sahibine ödetilmesine hükmetti.



Günlük bakım masrafları 900 dolar



İneklerin itlafı kararı ise çok sayıda hayvansever ve çevre aktivisti tarafından tepkiyle karşılandı. Sürüde biri geçtiğimiz Cumartesi günü doğmuş çok sayıda buzağı olduğunu belirten aktivistler, sürünün itlafının insani ve ahlaki olmadığını, sorunun çözümü için sürüdeki 23 boğanın kısırlaştırılmasını ve hayvanların kontrollü şekilde yaşayabilecekleri bir çiftliğe yerleştirilmesini talep etti. İneklerin kesilme ihtimali üzerine aktivistler sürünün yanında çadır nöbetine başlarken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da ölümü bekleyen "özgür inekler" için devreye girdi. Duda'nın dün Twitter'de yayınladığı "Umarım inekler için iyi bir çözüm bulunur" mesajının ardından yapılan görüşmeler neticesinde Tarım Bakanı Jan Krzystof Ardanowski ineklerin itlafından vazgeçildiğini açıkladı. "İnekler devlete ait bir çiftlikte ömürlerinin sonuna kadar izole bir yaşam sürecekler" diyen Jan Krysztof Ardanowski, ineklerin burada muayene edilip, sisteme kaydedildikten sonra küpeleneceklerini söyledi. İneklerin masrafları için gerekli parayı bulabileceklerini ifade eden Tarım Bakanı, protestolarıyla inekleri son anda ölümden kurtaran aktivistleri ise sürünün 3 bin 500 zlotyi (900 dolar) bulan günlük masraflarının temini için kampanya düzenlemeye çağırdı. - VARŞOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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