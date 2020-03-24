Polonya'da 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı - Son Dakika
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Polonya'da 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

28 dakika önce

Polonya'da korona virüsle mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Polonya'da 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, System.String[]

Polonya'da korona virüsle mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Sokağa çıkışlara da sınırlama getirilen ülkede toplu taşıma araçlarına alınacak yolcu sayısı da yeniden düzenlendi.

Polonya'da hükümet korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında virüsün yayılma hızı ve vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle yeni önlemler almalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Başbakan Morawiecki, "Şu anda neredeyse tespit edilmiş 800 kadar vakamız var, bu durum bizi çok endişelendiriyor. Net bir şekilde görmekteyiz ki salgına hakim olmak ve şu anda İspanya, Fransa'da yaşanan durumun bizde de meydana gelmesine izin vermemek için söz konusu önlemleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Başbakan Morawiecki ayrıca, yarından itibaren geçerli olmak kaydıyla vatandaşların sokağa çıkışlarına sınırlama getirileceğini duyurdu. İşe gidenler, korona virüsüyle mücadele gönüllü çalışanlar ve hastalık, ilaç alımı gibi zorunlu nedenler dışında vatandaşların sokağı çıkışlarına sınırlama getirileceğini belirten Başbakan Morawiecki, aile bireyleri dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurdu. Söz konusu rakamın kilisede ayin, tören gibi durumlarda 5 olabileceğini aktaran Başbakan Morawiecki, toplu taşıma araçlarına alınacak yolcu sayısına da sınırlama getirdiklerini bildirdi. Başbakan Morawiecki, toplu taşıma araçlarında oturma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınmasına izin verileceğini söylerken, "Hükümetimiz bu son kararlarla zaman satın almakta. Hepimiz için zaman satın alıyoruz, sağlık ekiplerimizi hazırlamak ve gelecekteki hastalar için yer temini için hazırlamak için. Çünkü meydana gelebilecek kötü senaryo karşısında önceden hazırlıklı olmak istiyoruz" dedi. Başbakan Morawiecki, alınan son önlemlerin 11 Nisan'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ise korona virüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının da 799'a yükseldiğini belirtti. Günde 3 bin kişiye test yaptıklarını ifade eden Bakan Szumowski, vatandaşların bir araya gelmelerini sıfır düzeyine indirmedikleri sürece insan hayatını kurtarmalarının mümkün olmayacağını da dile getirdi. - VARŞOVA

fahrettin koca, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:07 Kaynak: İHA

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