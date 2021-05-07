Son dakika... Polonya'da 2 inek tren kazasından yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Polonya'da çiftlikten kaçarak tren yoluna çıkan 2 inekten 1'i trenin altında mahur kalırken, diğer inek ise trenin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesindeki Bierutow kasabasında alışılmadık bir tren kazası meydana geldi. Bierutow kasabasından geçmekte olan tren raylarının yakınındaki bir çiftlikten 2 inek, dün gece saatlerinde çitleri aşarak tren raylarına çıktı. Tam o esnada Olesnica-Kluczbork seferini yapmakta olan bir yolcu treni tüm hızıyla seferine devam ettiği sırada trenin makinisti, raylar üzerindeki inekleri görür görmez var gücüyle frene bastı. Fakat trenin hızı ve ağırlığı nedeniyle geç durması nedeniyle makinist, ineklere çarptığı düşüncesiyle yetkililere haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen veteriner hekim ve İtfaiye ekipleri, ineklerden birini trenin yanındaki rayların üstünde oturur şekilde bulurken, diğerinin ise trenin altında mahsur kaldığını belirlendi. Ekipler, üç buçuk saat süren uğraşlar sonucunda mahsur kalan ineği trenin altından çıkarmayı başardı.

Olay yerinde veteriner hekim tarafından yapılan kontroller neticesinde, 2 ineğin kazayı yara almadan atlattığı belirlendi ve inekler sahibine teslim edildi. Ayrıca yetkililer, yeterince önlem almaması sonucu ineklerin kaçarak trenin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ineklerin sahibine para cezası kesti.

(Ebru Orhan/İHA)