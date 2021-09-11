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Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü - Son Dakika

Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü

11.09.2021 17:06

Son dakika haberi... Polonya'nın başkenti Varşova'da 20 bine yakın sağlık çalışanı sektöre ayrılan bütçenin arttırılması, kadrosuzların kadroya geçirilmesini, maaşlarda artış talebiyle düzenledikleri protestoda Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Sarayına ve Başbakanlık binasına yürüdü.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 20 bine yakın sağlık çalışanı sektöre ayrılan bütçenin arttırılması, kadrosuzların kadroya geçirilmesini, maaşlarda artış talebiyle düzenledikleri protestoda Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Sarayına ve Başbakanlık binasına yürüdü.

Polonya'da sağlık çalışanları başkent Varşova'da hükümeti protesto etti. Yurdun dört bir yanından başkente gelen doktor, fizyoterapist, hemşire, röntgen teknisyeni ve paramedik yaklaşık 20 bin kişi sağlığa ayrılan bütçenin arttırılmasını talep etti. Krasinskich Meydanı'nda başlayan protestoda göstericiler önce Sağlık Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlık binası önünde maaş artışı, izin hakkının yeniden düzenlenmesi, kadrosuzların kadroya geçirilmesi dahil özlük haklarında iyileştirme taleplerini dile getiren eylemciler daha sonra yürüyüş güzergahı kapsamında Krakowskie Przedmiescie Caddesi üzerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde taleplerini haykırdı. Ellerinde "Yurt dışına göç etmek istemiyoruz, "Açlık sınırında maaşa hayır", "Kısa yaşıyoruz, çünkü çok ağır koşullarda çalışıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan sağlık çalışanları, daha sonra Ujazdowska Bulvarı üzerinde bulunan Başbakanlığa yürüdü. Sağlık çalışanları Başbakanlık binası önünde de ıslıklar ve sloganlar eşliğinde taleplerini dile getirdi.

"AÇLIK SINIRINDAKİ MAAŞLAR ARTTIRILSIN"

Polonya Ebe-Hemşireler Birliği Başkanı Zofia Malas, kamuda çalışan hemşire sayısının mevcut sayının en az 2 katı olması gerektiğini söyledi. Zofia Malas, "Hemşirelerimizin yaş ortalaması 53. 2030 yılında ise bu yaş ortalaması 60'a çıkacak. Gençlerin hemşireler arasındaki oranı ise yüzde 15, gençler mesleğe ilgi göstermiyor. Bizler hastalara daha iyi bakım sağlansın diye daha çok hemşirenin istihdam edilmesini istiyoruz, bunun da yolu açlık sınırındaki ücretlerin arttırılmasından geçiyor" şeklinde konuştu.

Protestoculardan paramedik Piotr Raczynski ise sağlığa ayrılan bütçenin ve maaşlarının arttırılması için eyleme katıldığını dile getirdi.

"SAĞLIK SİSTEMİNDE GENEL OLARAK DURUM ÇOK KÖTÜ"

Ebe-hemşire Elzbieta Czajkowska da adaletsizliği protesto ettiklerini belirtti. "Aynı işi yapan personel arasındaki ücret eşitsizliğini protesto ediyoruz, sağlık sisteminde genel olarak durum çok kötü" diyen Czajkowska, politikacıların sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için adım atmak zorunda olduğunu ifade etti.

Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü
Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü

Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Protesto, Polonya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Polonya'da 20 bine yakın sağlık çalışanı hükümete karşı sokaklara döküldü - Son Dakika
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