Polonya'da 20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Polonya'da 20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı - Son Dakika Dünya

Polonya'da 20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı

6 saat önce

Polonya’da uzun yıllardır görme engelli olan bir adam geçirdiği kaza sonrası yeniden görmeye başladı. Doktorlar, hastanın nasıl iyileştiğini henüz kesin bilgilerle açıklayamıyor

Polonya'da 20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı, System.String[]

Polonya'da uzun yıllardır görme engelli olan bir adam, geçirdiği kaza sonrası yeniden görmeye başladı. Doktorlar, hastanın nasıl iyileştiğini henüz kesin olarak açıklayamıyor.


Polonya'nın Gorzow Wielkopolski kentinde yaşayan Janusz Goraj 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucu sağ gözünün retinasında hasar oluşarak görme yeteneğini kaybetmişti. Sol gözünden ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.

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Polonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:02 
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