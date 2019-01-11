Polonya'da 200 Bin Yaban Domuzu Avlanacak, Çevreciler Ayakta

Bir süredir Afrika Domuz Vebası ile mücadele eden Polonya'da Çevre ve Tarım Bakanlıkları hastalığın yayılmaması için yaban domuzlarının avlanmasına izin verdi.

Bir süredir Afrika Domuz Vebası ile mücadele eden Polonya'da Çevre ve Tarım Bakanlıkları hastalığın yayılmaması için yaban domuzlarının avlanmasına izin verdi. 12 Ocak'tan başlamak kaydıyla Şubat ayına kadar her hafta sonu gerçekleştirilecek avlanma neticesinde yaklaşık 210 bin yaban domuzunun avlanması öngörülüyor. Tarım Bakanlığının bu kararı ülkedeki çevrecileri ayağa kaldırdı. Kimi bilim adamları ve çevreciler yaban domuzlarını kitlesel şekilde öldürmenin salgını durdurmayacağını ifade ederken, Polonya Avcılar Birliği de Bakanlıkça alınan bu kararı onaylamadıklarını belirtti.



Polonya Çevre ve Tarım Bakanlığı ülkenin bir süredir mücadele ettiği Afrika Domuz Vebası'nın domuz çiftliklerine bulaşmaması için yaban domuzlarının avlanmasına yeşil ışık yaktı. Buna göre 12 Ocak'tan itibaren ay sonuna kadar her hafta sonu hastalığın şimdiye kadar görüldüğü bölgeler olan Mazowiecki, Lubelski ve Varminsko-Mazurski bölgelerinde yaban domuzu avı gerçekleştirilecek. Hükümet yaban domuzlarının avlanması sayesinde Afrika Domuz Vebası'nın domuz çiftliklerine bulaşmasının önüne geçmek istiyor. Çünkü hastalığın domuz çiftliklerine bulaşması durumunda ülkenin domuz eti ihracına büyük darbe vurmasından endişe ediyor. Alınan avlanma kararıyla 240 bin civarında olduğu düşünülen yaban domuza sayısının 30 bine kadar düşürülmesi öngörülüyor.



Ancak Bakanlıkların aldığı bu karara ülkedeki kimi bilim adamları ve çevreciler şiddetle karşı çıkıyor. Parlamento önünde protesto gösterisi düzenleyen çevreciler, söz konusu hastalığın domuz çiftliklerine yaban domuzları aracılığıyla değil, enfekte olmuş bir takım araç gereçlerin kullanımından, hayvancılıkla uğraşan kişilerin elbiseleri gibi nesneler aracılığıyla geçtiğini, yaban domuzlarını öldürmek yerine yalıtım, dezenfekte türü önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Polonya Avcılar Birliği Yönetimi de yaptığı açıklamada yaban domuzlarını kitlesel şekilde öldürmenin çözüm olmayacağını, domuzların ormanlardaki eko sistemin muhafızı olduklarını belirterek Bakanlıklarca alınan kararı onaylamadıklarını aktardı. Konuya ilişkin taraflar arasında yoğun tartışmaların yaşanması üzerine Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Tarım Bakanı Jan Krzysztof Ardanowski, Çevre Bakanı Henryk Kowalczyk ve Başveteriner Pawel Niemczuk ile görüşme gerçekleştirdi. Nitekim görüşmeden hamile ve anne olan yaban domuzlarının avlanmaması kararı çıktı.



Afrika Domuz Vebası domuzlarda görülen bulaşıcı bir hastalık. Enfekte olan domuzların ölümüne yol açan bu hastalık, vebanın bulaşmış olduğu domuzun eti yense dahi insana geçmiyor. - VARŞOVA

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