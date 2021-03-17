- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi - Son Dakika

- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi

17.03.2021 20:29

- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi Polonya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının 25 bini aşmasının ardından 20 Mart'tan itibaren 3'üncü kez ulusal karantina uygulanmasına karar verildi.

- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi

VARŞOVA - Polonya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının 25 bini aşmasının ardından 20 Mart'tan itibaren 3'üncü kez ulusal karantina uygulanmasına karar verildi.

Üçüncü dalga ile mücadele eden Polonya'da günlük vaka sayıları 25 bini aştı. Salgının üçüncü dalgasında sağlık sisteminin çökmenin eşiğine geldiği Polonya'da 20 Mart Cumartesi gününden itibaren 3'üncü kez ulusal karantina uygulanmasına karar verildi. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski basın toplantısında yaptığı açıklamada, psikolojik sınır olan 25 bin vaka sınırının aşıldığını, korona virüse yakalanma dinamiğinin giderek hız kazandığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde başkent Varşova'nın da içinde bulunduğu Masurian, Pomeranian, Mazovian, Lubusz bölgelerinde tam kapanma ilan ettiklerini hatırlatan Niedzielski, buna karşılık durumun tüm ülke çapında gittikçe kötüleştiğini açıkladı. Bakan Niedzielski, bu nedenle ülke çapında tam kapanmaya gitmenin kendileri için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Niedzielski, ülkede tespit edilen vakaların yüzde 52'sinin İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış korona virüs olduğunu aktarırken, 20 Mart'tan itibaren ülke genelinde oteller, kayak pistleri, yüzme havuzları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi gibi kültür kurumlarının tamamen kapatılacağını duyurdu.

Bugüne kadar Masurian, Pomeranian, Mazovian, Lubusz bölgeleri dışında kalan 12 bölgede yalnızca 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim gördüğünü hatırlatan Niedzielski, 22 Mart Pazartesi günü itibarıyla söz konusu sınıfların da tamamıyla uzaktan eğitime geçeceğini bildirdi.

3'üncü ulusal karantina

Polonya'da ilk ulusal karantina 13 Mart 2020'de ilan edilmiş, yabancıların sınırlardan geçişleri askıya alınmış, temel ihtiyaç maddesi satan yerler dışında tüm işyerleri kapatılmıştı. Yaz aylarında önlemlerde gevşemeye gidilmiş, ikinci dalganın başladığı Kasım ayında önlemler sıkılaştırılmış, 28 Aralık'ta ikinci ulusal karantina ilan edilmişti.

Şubat ayında ise alışveriş merkezleri, oteller ve sanat kurumlarının açılması gibi bir takım önlemlerde kısmi gevşemeye gidilen ülkede, salgındaki üçüncü dalga nedeni ile 20 Mart'tan itibaren üçüncü ulusal karantina ilan edildi.

Son 24 saatte 25 bin 52 yeni vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 52 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 956 bin 974'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık son 24 saatte 453 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 48 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı.

- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi
- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi
- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi
- Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi

Koronavirüs, Cumartesi, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da 3'üncü kez ulusal karantina ilan edildi - Son Dakika


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