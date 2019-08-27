- Polonya'da 5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi

POZNAN - Polonya'da diş kökü normal şekilde gelişmeyen 5,5 tonluk fil Ninio'nun dişi ameliyatla çekildi. Güney Afrika'dan gelen özel ekip 5 saat süren ameliyatta vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı. Daha önce de aynı sebepten sol dişi çekilen Ninio, dünyada ameliyatla ön 2 dişi çekilen ilk fil oldu.

Polonya'nın Poznan Hayvanat Bahçesi, alışılmadık bir operasyona sahne oldu. Çocukluğundan beri diş problemleri yaşayan erkek fil Ninio'nun dişi yapılan tüm tedavilere cevap vermeyince ameliyatla çekildi. Ameliyat için Güney Afrika'dan uzman ekip gelirken, hayvanat bahçesi ekipleri Pazar akşamından itibaren fil Ninio'yu operasyona hazırlamaya başladı. Akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmeyen 20 yaşındaki Ninio'yu uyutmak diş operasyonunun en zor yanı oldu. "Bu kısım işin en zor kısmı, fil büyük, dolayısıyla uyku da büyük olmalı. Fil, hipopotam ve zürafa gibi büyük hayvanları uyutmak veterinerlik alanında büyük bir sanat" diyen Poznan Hayvanat Bahçesi Basın Sözcüsü Malgorzata Chodyla bu aşamada önemli olanın hayvanının kontrollü ve ayakları birbirine dolanmamış şekilde uzanması olduğunu söyledi.

Çekilen dişe dolgu yapılmıştı

Ancak fil Ninio aşama aşama verilen narkoz sonrası beklendiği gibi uzanmak yerine bir köpek gibi oturdu. Filin operasyona hazır hale gelmesinin ardından veteriner ekip matkap, keski, elektrikli testerenin de aralarında bulunduğu malzemelerle operasyona başladı. Geçtiğimiz yıllarda normal şekilde büyümediği için sol dişi çekilen, sağ dişe de dolgu yapan Güney Afrikalı aynı ekip, dolgulu dişi önce testere yardımıyla kesti. Yapılan muayenenin ardından daha önce yapılan kanal tedavisinin beklentilerine cevap vermediğini karar veren veteriner ekibi, dişi tamamıyla çekme kararı aldı. Doktorlar, saatler süren uğraşlar neticesinde fil Ninio'nun sağ dişini çekmeyi başardı. Ancak Ninio'nun daha fazla uzanamayacağına kanaat getiren veterinerler, damağın içinde küçük kemik parçasını bırakmak zorunda kaldı. Söz konusu parçanın ilerleyen sürede kendiliğinden düşmesi bekleniyor.

Başarılı geçen operasyonun ardından uyanan fil hayvanat bahçesi ekibinin yardımıyla ayağa kalktı. Güney Afrikalı veteriner ekip Fil Ninio'yu 1 gün boyunca gözlemleme kararı alırken, kendini iyi hissetmediğinden sinirli olduğu gözlenen Ninio ise istirahate çekildi. Bugüne kadar 5 diş operasyonu geçiren Ninio dünyada ameliyatla iki dişi çekilen tek fil.