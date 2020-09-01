Polonya'da 5 milyona yakın öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle örgün öğretime ara verilen Polonya'da 5 milyona yakın öğrenci bugün ders başı yaptı. Salgın henüz geçmediği halde okulların açılmasını eleştirilirken, Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski ise yetkililerce tüm gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz Mart ayı ortasından itibaren uzaktan eğitim-öğretimin yapıldığı Polonya'da örgün öğretim bugün yeniden başladı. 5 milyona yakın öğrenci 2 aylık yaz tatilinin ardından bugün ders başı yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle önceki yıllardan farklı olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hijyen koşullarının öne çıktığı özel düzende geçecek.

Polonya Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yönergeye göre öğrenciler okula girişlerinde ellerini dezenfekte edecek, ateşi olan, öksüren ya da bir başka korona virüs belirtisi gösteren öğrenciler ise derslere giremeyecek. Dersler esnasında öğrencilerin ağız ve burunlarını örtecek şekilde maske, atkı, eşarp ya da benzeri bir nesne takma zorunluluğu getirilmezken, okulda herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmesi durumunda ise dersler yeniden uzaktan eğitime döndürülebilecek. Derslerin tamamıyla ya da kısmen uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, uzaktan eğitimin ne kadar süreceğine ilişkin kararı ise okulun müdürleri verecek.

Öte yandan Lapy kentindeki Stefan Czarnecki Meslek Lisesi'nde yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenine katılan Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen uzaktan eğitimin bir sınırı olduğunu, öğrencilere her şeyi uzaktan eğitimle vermenin mümkün olmadığını söyledi. Dariusz Piontkowski, "Okul dahil hayatımızın birçok alanında alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ancak şimdi diğer insanlarla buluştuğumuz normal yaşama dönme zamanı. Üstelik sizler bunu her gün yapıyorsunuz, sokağa çıkıyor, alışverişe gidiyor, tanıdıklarınızla buluşuyorsunuz. Okul da insanlarla buluştuğumuz bu yerlerden bir tanesi, çünkü bizler ikinci bir insanla kontağa ihtiyaç duymaktayız" şeklinde konuştu. Polonyalı Bakan, okullarda olası korona virüs salgını tehlikesine ilişkin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde yeterli önlemleri aldıklarını ifade etti.

12 Mart'tan bu yana örgün öğretimin yapılmadığı ülkede bugün anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar ders başı yaparken, üniversiteler ise 1 Ekim'de eğitime başlayacak. - VARŞOVA