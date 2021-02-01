- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı - Son Dakika

- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı

01.02.2021 17:37

- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı Korona virüs önlemlerinde kısmi gevşemeye gidilen Polonya'da bugün itibarıyla alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı.

- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı

VARŞOVA - Korona virüs önlemlerinde kısmi gevşemeye gidilen Polonya'da bugün itibarıyla alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı. Kısmen de olsa "normale dönüş" halk tarafından olumlu karşılandı.

Korona virüsün ikinci dalgasının etkili olduğu ülkelerden Polonya'da bugün itibarıyla alışveriş merkezleri, müzeler ve sanat galerileri yeniden açıldı. Pandeminin başından bu yana belirli aralıklarla 100 günden fazla kapalı kalan söz konusu mekanların açılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Ülkede geçerli olan "ulusal karantina" nedeniyle kafeterya ve restoranların yalnızca paket servis yapabildiği, eğlence mekanları ve spor tesislerinin tamamen kapalı olduğu ülkede kış mevsimi dolayısıyla evlerinde kapalı kalan halk, özellikle alışveriş merkezlerinin açılmasıyla biraz rahatladı. Başkent Varşova'da bir alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşlardan Milena Bienkowska kısmen de olsa normale dönüşü olumlu karşıladığını söyledi. Bienkowska "Çok iyi oldu alışveriş merkezlerinin açıldığı, sonunda gidecek bir yer var. Bu sayede market alışverişinin yanı sıra yeni kıyafetler alabiliyoruz" şeklinde konuştu. Kısmi gevşemeyi olumlu karşılayan bir diğer Polonyalı Miroslaw Wasilewski ise "Yavaş yavaş da olsa açılıyor olmamız çok iyi. Sonuçta iş olacak, ekonomi işleyecek, alışveriş yapmak mümkün olacak" dedi.

Yeniden açılışı değerlendiren Polonyalı ressam Anna Kostrzewa ise olayın daha çok ekonomik boyutuna vurgu yaptı. Kostrzewa "Kısmi olan bu yeniden açılış bana göre çok iyi oldu. Çünkü maalesef ki devlet girişimciler için yeterli düzeyde yardım yapmıyor, devletin bir yandan ticari işletmelerin faaliyet yürütmesine izin vermeyip, öte yandan onlara gerektiği ölçüde destek vermemesi anlaşılır bir şey değil. Şimdi en azından ticari işletmelerin bir kısmı için bir can simidi olacak bu yeniden açılış" ifadelerini kullandı.

Yurtdışından gelen herkese 10 günlük zorunlu karantina

Geçtiğimiz hafta Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski toplumundaki sosyal disiplinin bir sonucu olarak pandemiyi kontrol altına alma noktasında stabilizasyon sağladıklarını belirtmiş, alışveriş merkezleri, dükkanlar, müze ve sanat galerilerinin yeniden açılacağının müjdesini vermişti. Ancak Niedzielski, oteller, kayak merkezleri, fitness salonları, restoran ve barların yeniden açılması için bir tarih vermenin henüz çok erken olduğunu aktarmıştı. Otellerde yalnızca sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin kalabildiği Polonya'da spor tesislerinde ise yalnızca profesyonel sporcular antrenman yapabiliyor. Yurtdışından gelen herkes için 10 günlük karantinanın zorunlu olduğu ülkede düğün, cenaze yemeği gibi her türlü etkinlik yasaklanırken, en fazla 5 kişinin biraraya gelmesine izin veriliyor.

Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte ülkede tespit edilen vaka sayısı 2 bin 503, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42. Pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 515 bin 88'a ulaşırken, 37 bin 222 kişi de hayatını kaybetti.

- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı
- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı
- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı
- Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı

Koronavirüs, Polonya, Varşova, Milena, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da alışveriş merkezleri ve müzeler yeniden açıldı - Son Dakika


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