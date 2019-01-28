Polonya'da Aşırı Sağcılar Hakkında Soruşturma Talebi

Polonya'da polis, dün Auschwitz toplama kampı önündeki anma etkinlikleri sırasında protesto gösterileri düzenleyen aşırı sağcı grup hakkında soruşturma talep etti.

Polonya'da polis, dün Auschwitz toplama kampı önündeki anma etkinlikleri sırasında protesto gösterileri düzenleyen aşırı sağcı grup hakkında soruşturma talep etti.



BBC'nin haberine göre Polonya polisi, "27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" kapsamında Auschwitz toplama kampı önünde gösteri düzenleyen aşırı sağcılar hakkında topladığı delilleri savcılığa teslim etti.



Polis, Polonya bayraklarıyla eylem yapan yaklaşık 100 aşırı sağcının videolarını savcılığa gönderdi.



Protestonun, 2015'te bir Yahudiyi simgeleyen kuklayı yakmaktan ceza alan ve Polonya Bağımsızlık Hareketi üyesi Piotr Rybak tarafından organize edildiği bildirildi.



Savcılığın soruşturma başlatması halinde aşırı sağcıların, nefreti körüklemekten yargılanması bekleniyor.



Dün düzenlenen anma törenine Polonya hükümet temsilciler ile kamptan sağ kurtulanlar da katılmıştı.



Auschwitz anma töreni





İkinci Dünya Savaşı sırasında, Naziler toplu katliamlar gerçekleştirmek için birçok ülkede kamplar kurdu. Polonya'daki Auschwitz kampı bunların en büyüğüydü ve bu kampta Naziler bir milyon Yahudi ve 150 bin Yahudi olmayan Polonyalıyı katletti.



Kamptakiler, 27 Ocak 1945'te Sovyet birliklerince kurtarıldı ve bu tarihi temsilen 27 Ocak günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005'te "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" ilan edildi.



Polonya'da her yıl 27 Ocak'ta Auschwitz Kampı önünde anma töreni düzenleniyor.



Auschwitz kampı, şu anda açık hava müzesi olarak hizmet veriyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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