Polonya'da bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polonya'da bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Polonya'da bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Polonya'da bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Polonya'da bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Polonya'nın kuzeyindeki Chojnice kasabasında bir bakımevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge valisi Dariusz Drelich yerel basına yaptığı açıklamada, gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangında 3 kişinin olay yerinde öldüğünü, 4. kişinin ise hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini belirtti. Polis sözcüsü Michal Sienkiewicz, ön raporlara göre yangının bir hastanın içtiği sigaradan çıkmış olabileceğini aktardı.

Polonya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının hastaların durumu ve yoğun duman nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiği belirtildi.

(İHA)

Polonya'da bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı

Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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