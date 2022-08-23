Polonya'da Oder Nehri'nde ekolojik felaket için "yas yürüyüşleri" düzenlendi - Son Dakika
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Polonya'da Oder Nehri'nde ekolojik felaket için "yas yürüyüşleri" düzenlendi

23.08.2022 19:06
Polonya'da Oder Nehri'nde ekolojik felaket için "yas yürüyüşleri" düzenlendi

Polonya'da başkent Varşova ile Wroclaw ve Lodz şehirlerinde, Oder Nehri'nde yaşanan ekolojik felaket nedeniyle "yas yürüyüşleri" düzenlendi.

Polonya'da başkent Varşova ile Wroclaw ve Lodz şehirlerinde, Oder Nehri'nde yaşanan ekolojik felaket nedeniyle "yas yürüyüşleri" düzenlendi.

Varşova'da hafta sonu yüzlerce kişi, Vistül nehrinin geçtiği bulvarlarda toplandı. Protesto boyunca katılımcılar, Polonya nehirlerinin isimleri yazılı pankartlar ve siyah kurdeleler taşıdı.

Aktivistlerden Daniel Petrykiewicz, yerel Gazeta Wyborcza gazetesine yaptığı açıklamada, meselenin sadece şu anda Oder'de yaşananlar olmadığını, Polonya'da çevrenin "yıllardır ihmal edilmesi" olduğunu söyledi.

Petrykiewicz, "Bu yüzden sessiz bir yürüyüş yapıyoruz. Bazı kişilerin görevden alınmasını talep etmiyoruz." diye konuştu.

Wroclaw'da da protestocular taleplerini daha yüksek sesle dile getirdi.

Çevrenin korunması için yasal değişiklikler yapılması çağrısında bulunan protestocular, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin istifa ederek, felaketin siyasi sorumluluğunu üstlenmesini talep etti.

Oder Nehri'nde tonlarca balık ölüsü kıyıya vururken, nehir boyunca uzanan bölgede bir grup olta balıkçısı, balıkları temiz su dolu havuzlara aktarmak için harekete geçti.

Wirtualna Polska'nın haberine göre, Oder nehrinin geçtiği Batı Pomeranya eyaletinde bir grup olta balıkçısı, nehirden ağlarla sazan ve yayın balığı yakalayarak, suyu oksijenlendirmek için pompa kullanılan havuzlara taşıyor.

Çalışmaya katılan bir balıkçı, "Yakaladığımız ilk balıklar neredeyse bir haftadır havuzlarda. Amaç en büyüklerini, özellikle de nüfusun çoğalması için önemli olan dişileri kurtarmak." dedi.

Polonya'da Oder Nehri'nde tonlarca balığın telef olmasına neden olan bir ekolojik felaket yaşanıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Nehirde, balık ölümlerine kesin olarak neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

Varşova, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Oder Nehri'nde ekolojik felaket için 'yas yürüyüşleri' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Oder Nehri'nde ekolojik felaket için "yas yürüyüşleri" düzenlendi - Son Dakika
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