Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"

Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen "Batı Balkanlar Zirvesi" başladı.

Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen "Batı Balkanlar Zirvesi" başladı.

Batı Balkan ülkelerinden hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, bu ülkelerin AB'ye üyelik süreçlerinin ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölge ülkeleri arasındaki sorunların ele alınması planlanıyor.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin Avrupa için önemine işaret ederek, "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz. Bizler, birbirimize bağlıyız." dedi.

Hahn, görevi süresince Batı Balkan ülkeleriyle başarılı bir yol izlediklerini belirterek, "AB Komisyonunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması önerisini destekliyorum. Avrupa Konseyi de ekimde bu pozitif yaklaşımımızı kabul edecektir." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de Batı Balkanlar'ın AB'ye istikrar ve kalkınma sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Batı Balkan ülkeleri olmadan Avrupa'nın hem coğrafi hem de jeopolitik anlamda tam olduğunu söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek zirveye, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic katılıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!

Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek

İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı