Son Dakika Haberleri: Polonya'da Belediye Başkanı Sahnede Bıçaklandı

Polonya'da Belediye Başkanı Sahnede Bıçaklandı

7 dakika önce

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı.

Polonya'da Belediye Başkanı Sahnede Bıçaklandı, System.String[]
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Adamowicz'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı, haksız yere hapsedildiğini söyleyerek "Adamowicz bu yüzden ölecek" diye bağırdı. Yaşanan saldırı anı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

Gdansk, Polonya, Dünya
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