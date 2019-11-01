Son Dakika Haberleri: Polonya'da bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü

Polonya'da bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü

7 saat önce

Polonya'nın Szczecin şehrinde bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, System.String[]

Polonya'nın Szczecin şehrinde bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin dumandan zehirlendiği yangın sebebiyle binada oturan 30 kişi tahliye edildi.


Polonya'nın kuzeybatısında bulunan Szczecin şehrinde bir binada yangın çıktı. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri binanın ikinci katında bulunan dairedeki yangını kontrol altına alırken evde yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölenlerin üçünün de yetişkin kişiler olduğunu belirten itfaiye görevlileri, yangın neticesinde 2 kişininse dumandan zehirlendiğini aktardı. Dumandan zehirlenen kişiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken itfaiye görevlileri ise bina sakini 30 kişiyi tahliye etti.


Havanın soğuk olması dolayısıyla binanın önüne yanaştırılan bir otobüste bekleyen apartman sakinlerinin evlerine ne zaman dönecekleri belirsizliğini korurken Szczecin İtfaiyesi ise binada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken savcılığın da olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. - VARŞOVA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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