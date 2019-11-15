Son Dakika Haberleri: Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Polonya'da polisin düzenlediği operasyon sırasında 11 katlı bir apartmanda patlayıcı madde bulundu.

Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Polonya'da polisin düzenlediği operasyon sırasında 11 katlı bir apartmanda patlayıcı madde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, operasyon sırasında tedbir için yakındaki bir bina ve okul boşaltıldı.

Olay, Plock şehrinde Kossobudzkiego Caddesi'nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Polonya televizyonu TVP'de yer alan habere göre, polisin operasyon düzenlediği 11 katlı apartmanın 9'uncu katında patlayıcı madde bulundu. Bunun ardından 11 katlı apartman, yakında bulunan bir bina ve okul boşaltıldı. Toplamda 160 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Polis, bulunan maddeler incelenmek için laboratuvara götürürken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Polonya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]