Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu - Son Dakika

Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu

6 saat önce

Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlar tarafından yenildi.

Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu, System.String[]

Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlar tarafından yenildi. Çiftçiden geri kalan kemikler üzerinde yapılan DNA testleri kemiklerin talihsiz adama ait olduğunu kanıtladı.


Olay, Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesindeki Osiek kasabasında meydana geldi. Buna göre 71 yaşındaki bir çiftçi domuz yetiştirmek için kasabada bir yer kiraladı. Aynı zamanda burada yatıp kalktığı belirlenen çiftçiyi 31 Aralık'tan bu yana gören olmadı. Çiftçinin akıbetini merak eden mal sahibi ve komşular, 8 Ocak'ta girdikleri çiftlikte kemik parçalarıyla karşılaştı. Olay yerine çağrılan savcının talimatıyla bulunan kemikler üzerinde DNA testi yapıldı. Testin sonucu kemiklerin talihsiz çiftçiye ait olduğu belirlendi.


Legnica Bölge Savcılığı Sözcüsü Lidia Tkaczyszyn ismi açıklanmayan talihsiz çiftçinin yetiştirdiği domuzların bir kısmının çiftlik domuzu, bir kısmının da yapan domuzu olduğunu tespit ettiklerini ifade ederken, yapılan otopside yaşlı adamın ölüm nedeninin belirlenemediğini söyledi. Talihsiz adamın fenalaşıp bayıldıktan sonra domuzlar tarafından yenildiği üzerinde durulurken, Lubin Savcılığının konuya ilişkin soruşturması ise sürüyor. - VARŞOVA

Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki - Son Dakika Haber
18:56 Sadece kadınlardan oluşan astronotların ikinci uzay yürüyüşü tamamlandı - Son Dakika Haber
18:52 Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor - Son Dakika Haber
18:45 Prof Dr. Öztürk, 'Köpek memesi' hastalığına karşı uyardı - Son Dakika Haber
18:44 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
18:28 Beşiktaş'a şok! Erzurum'da ilk gol geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:59:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya'da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]