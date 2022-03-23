Polonya'da casusluk şüphelisi 45 Rus vatandaşının sınır dışı edilmesi isteniyor - Son Dakika

Polonya'da diplomatik statüye sahip 45 Rus vatandaşının casusluk şüphesi ile sınır dışı edilmek istendiği bildirildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ISA), ülke güvenliği için bir tehlike olarak nitelediği Rus diplomatların, bir an önce sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

Polonya Güvenlik Sözcüsü Stanislaw Zaryn, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu kişilerin Polonya'ya karşı istihbarat faaliyeti yürütmek için diplomatik statülerini kullandığını belirtti.

Zaryn, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı dikkate alınarak" verildiğini vurguladı.

Öte yandan Rus gizli servisleri için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Polonya vatandaşının da gözaltına alındığı kaydedildi. 17 Mart'ta gözaltına alınan ve Varşova Nüfus Dairesinde çalıştığı için şehir arşivlerine erişimi olan kişinin, "Polonya'nın iç ve dış güvenliği için tehdit oluşturan" faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.