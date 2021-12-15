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Polonya'da Covid-19 can kaybında rekor - Son Dakika

Polonya'da Covid-19 can kaybında rekor

15.12.2021 15:07
Polonya'da Covid-19 can kaybında rekor

Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 669 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 669 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, Nisan'dan beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Polonya, Covid-19'un 4. dalgasıyla mücadele etmeye devam ederken, ülkeden yeni bir rekor haberi geldi. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre ülkede, 24 bin 266 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 669 kişi hayatını kaybetti. Son açıklanan sayılarla birlikte 22 Nisan'da kaydedilen 694 can kaybı rekoru da kırılmış oldu.

VAKA VE CAN KAYBI SAYISI DÜŞMÜYOR

Polonya'da, 2 haftadır günlük vaka sayısı 25 bin civarında açıklanırken, can kaybı sayısı ise 500'ün altına düşmüyor. Salgının başından beri toplam 3 milyon 881 bin 349 Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 89 bin 714'e ulaştı.

5-11 YAŞ GRUBU AŞILANMAYA BAŞLANACAK

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da bugüne kadar aşıları tamamlanan kişi sayısı 20 milyon 730 bin 782'ye ulaştı. Aşılanan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 55,33 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl 100 milyon dozluk Covid-19 aşı anlaşması yapan Polonya hükümeti, aşıya olan ilginin düşüklüğü nedeniyle milyonlarca Covid-19 aşısını Avusturya, Norveç, Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye sattı. Hükümet, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 5-11 yaş grubu arasındaki çocuklara BionTech/ Pfizer aşı uygulanmasını onaylamasının ardından, önümüzdeki birkaç gün içinde söz konusu yaş grubundaki çocukları aşılamaya başlayacağını açıkladı.

YENİ TEDBİRLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan hükümetin geçtiğimiz hafta ilan ettiği Covid-19 kısıtlamaları bugün itibarıyla devreye girdi. Buna göre restoran, kafeterya, spor tesisleri, otel, sinema, tiyatro salonları ile ibadet yerlerinin yüzde 50 olan müşteri ve ziyaretçi kabul kapasitesi yüzde 30'a düşürüldü. Kapasite sınırlamasına aşılanmış kişiler dahil edilmedi. Gece kulüpleri ve dans merkezleri ise tamamen kapatıldı. Söz konusu mekanlar istisnai olarak yalnızca yılbaşı gecesi açık olacak ve maksimum aşılı 100 kişiyi kabul edebilecek.

(Ebru Orhan-İHA)

Polonya'da Covid-19 can kaybında rekor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Polonya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da Covid-19 can kaybında rekor - Son Dakika


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