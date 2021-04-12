Polonya'da Covid-19 hastası 3 kişide NDM-1 bakterisi tespit edildi - Son Dakika

Polonya'da pandemi hastanesinde korona virüs tedavisi görmekte olan üç hastada New Delhi Metallo-Betalactamase-1 (NDM-1) bakterisi tespit edildi. Hastalardan 1'i hayatını kaybetti, 1'i başka hastaneye sevk edildi, diğer hasta ise yaşam savaşı veriyor.

Polonya'nın Ciechocinek kasabasında pandemi hastanesine çevrilen bir hastanede tedavi gören 3 Covid-19 hastasında bulaşıcı olan New Delhi Metallo-Betalactamase-1 (NDM-1) bakterisi tespit edildi. Antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilen bakterinin tespit edildiği hastalardan 1'i hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri, hastanın Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini belirtirken, ilk belirlemelere göre söz konusu 3 kişinin hastaneye yatırılmadan önce bakteriyi kaptıklarını ifade etti.

Hastalardan 1'inin solunum cihazına bağlandığı ve yaşam savaşı verdiği ifade edilirken, diğer hastanın ise Torun şehrindeki başka bir hastaneye sevk edildiği açıklandı.

HASTANE HASTA ALIMINI DURDURDU

Ciechocienek'teki hastane, yoğun bakım hastaları, kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler için yüksek risk oluşturan NDM-1 bakterisi nedeniyle hasta alımını durdurdu. Hastane, solunum cihazına bağlı hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesinin ardından yeniden hasta kabulüne başlamayı planlıyor.

BAKTERİ OLDUKÇA TEHLİKELİ

İlk kez Hindistan'da görülen NDM-1 bakterisine Hindistan'ın başkenti olan "Yeni Delhi" ismi verildi. Antibiyotiklere karşı son derece dirençli olan bakteri genellikle akciğerlere saldırmakla birlikte menenjit, sindirim sistemi, üriner sistem hastalıklarına da yol açabiliyor. Son derece bulaşıcı olan bakteri, insan hayatını tehdit eden sepsise de sebebiyet verebiliyor.

(Ebru Orhan/İHA)