Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

11.01.2021 23:42
Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı, System.String[]

Polonya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları 31 Ocak Pazar gününe kadar uzattı.

Polonya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları 31 Ocak Pazar gününe kadar uzattı.

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Milli Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki kısıtlamaların 31 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni karara göre kamusal alanlar ve evler dahil olmak üzere özel alanlarda 5'ten fazla kişi bir araya gelemeyecek, restoranlar yalnızca paket servis yapabilecek, alışveriş merkezleri, oteller, kayak merkezleri, ticari işletmeler kapalı kalacak. Sinema salonları, tiyatrolar, müzeler ve kütüphaneler gibi kültür kurumlarının yanı sıra spor salonları, yüzme havuzları ve kulüpler de kapalı kalmaya devam edecek. Yurt dışından gelen yolcular ise 10 gün karantinaya alınacak.

POLONYA'DA BAZI SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜYOR

Bakan Niedzielski, kısıtlamaların ay sonuna kadar uzatılmasına karşın 18 Ocak Pazartesi günü sona erecek sömestr tatili sonrasında ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime dönmesine karar verildiğini aktardı. Polonya'daki durumu stabil olarak niteleyen Niedzielski, "Bulaşma sayısında bir sıçrama, ölü sayısında dinamik bir artış, hastanelerimizde bir yığılma yok" ifadelerini kullandı.

18 Aralık'ta yayınlanan Başbakanlık kararnamesiyle Polonya'da "ulusal karantina" ilan edilmişti. Ekim ayı ortasından bu yana ise ülkede kültür kurumları, spor merkezleri, eğlence yerleri tamamen kapalı kalmış, okullar uzaktan eğitime geçmişti.

SON 24 SAATTE 4 BİN 622 YENİ VAKA

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 4 bin 622 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 385'e yükseldi. Son 24 saatte 75 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 31 bin 264'e yükseldi.

Polonya'da 27 Aralık'ta başlayan Covid-19 aşılamalarında ise bugüne kadar 203 bin 53 kişinin aşılandığı kaydedildi.

(Ebru Orhan/İHA)

Ziya Selçuk, Koronavirüs, Polonya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu ABD'de kaos büyüyor! 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık         
00:22
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi         
00:16
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu         
23:43
Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü         
23:15
Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi         
22:59
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 00:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei