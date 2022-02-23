Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

23.02.2022 14:32
Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Polonya'da 1 Mart'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceği açıklandı.

Polonya'da 1 Mart'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceği açıklandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile düzenlediği basın toplantısında ülkede 1 Mart itibarıyla Covid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini bildirdi. Omicron mutasyonunun yol açtığı can kayıplarının tahmin edilenin çok daha altında olduğunu kaydeden Morawiecki, gerçekleştirdikleri çok sayıda tıbbi konsültasyonun ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında getirdikleri kısıtlamalarda geniş kapsamlı değişikliklere gitme karar aldıklarını duyurdu. Buna göre çeşitli kurum ve işyerlerine getirdikleri kapasite sınırlamalarının 1 Mart'tan itibaren kaldırılacağını ifade eden Morawiecki, kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun, Covid-19 tespit edilen kişi ile temaslıların izolasyonunun ve yurt dışından gelenlere uygulanan zorunlu karantinanın da devam edeceğini belirtti.

KAMU ÇALIŞANLARI İŞ YERLERİNE DÖNÜYOR

Yeni alınan kararla birlikte karantina ve izolasyon süreleri 7 güne indirilirken, kafe, restoran gibi yeme-içme mekanları içeride ve dışarıda sınırsız sayıda müşteri kabul edebilecek. Spor salonları, oteller, sinema, tiyatro, galeri gibi kültür-sanat kurumlarına getirilen ziyaretçi kısıtlamaları da kaldırılırken, 15 Aralık 2021 tarihinden bu yana kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler yeniden açılacak. Bir süredir evden çalışan kamu sektörü çalışanları ise yeniden iş yerlerine dönecek.

SON 24 SAATTE 360 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, kısıtlamalarda gevşeme kararını toplumda Covid-19'a karşı oluşan antikor seviyesinin yüzde 90 düzeyine ulaşması nedeniyle aldıklarını söyledi. Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 20 bin 456 yeni Covid-19 vakası tespit ettiklerini, 360 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Son rakamlarla birlikte salgının başından beri Polonya'da tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 602 bin 680'e, can kaybı ise 110 bin 517'ye yükseldi.

(Ebru Orhan-İHA)

Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

YORUMLAR
500
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi

Koronavirüs, Polonya, Omicron, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:46:40. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement