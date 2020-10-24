- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı - Son Dakika

- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı

24.10.2020 20:08

- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı Polonya'da bir grubun hükümetin aldığı korona virüs önlemlerini protesto eyleminde çıkan olaylarda polis 120 kişiyi gözaltına aldı.

- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı

VARŞOVA - Polonya'da bir grubun hükümetin aldığı korona virüs önlemlerini protesto eyleminde çıkan olaylarda polis 120 kişiyi gözaltına aldı.

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler birçok ülkede protesto edilmeye devam ediyor. Polonya'da hükümetin korona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerden memnun olmayan bir grup protesto gösterisi düzenledi. Başkent Varşova'da bulunan Defilad Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerine "Girişimciler" adını veren bir grup "Özgürlük İçin Uluslararası Yürüyüş" adını verdikleri protesto gösterisini düzenledi. Gruba, korona virüsün komplo teorisi olduğunu düşünenler, aşı karşıtları ve bazı taraftar grupları da destek verdi.

Göstericilerin, protestolar sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Polisin, uyarıları sonucu organizatörler gösteriyi sonlandırırken, grupta yer alan ve dağılmamakta direnen bazı kişiler gösterilere devam etti. Polonya'da tüm ülkenin "kırmızı bölge" ilan edilmesi nedeni ile 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasak olmasına rağmen gösteriye devam eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede de bazı göstericiler yaralanırken, 120 kişi gözaltına alındı.

- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı
- Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı

Protesto, Polonya, Varşova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Polonya'da Covid-19 önlemleri karşıtı protestoda 120 gözaltı - Son Dakika

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