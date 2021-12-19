Polonya'da covid-19 tespit edilen 500 vizon 90 gün karantinaya alındı - Son Dakika

Polonya'daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.

Polonya'nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı'na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda korona virüs tespit edildi. Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki yaptığı açıklamada, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve korona virüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti. Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.

Polonya Tarım Bakanlığı'nın yeni kararnamesi ülkede korona virüs tespit edilen vizonların itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda Biadki'deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak korona virüs testine tabi tutulacak. Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek.

(Ebru Orhan/İHA)