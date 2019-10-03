Son Dakika Haberleri: Polonya'da deprem sonrası çöken madende 17 işçi mahsur kaldı
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Polonya'da deprem sonrası çöken madende 17 işçi mahsur kaldı

6 dakika önce

Polonya'da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası çökme meydana geldi.

Polonya'da deprem sonrası çöken madende 17 işçi mahsur kaldı, System.String[]
Polonya'da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonrası 17 işçinin madende mahsur kaldığı belirtildi.
Polonya'da yerel saatle 15.00'de meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken madende 17 madencinin mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan madencilerle iletişimin sağlanırken, 3 kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda sağlık ekibinin de olay yerinde hazır bulunduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri mahsur kalan maden işçilerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.


Polonya, Deprem, İşçi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
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