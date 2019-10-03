Polonya'da deprem sonrası çöken madende 17 madenci mahsur kaldı
14 dakika önce
Polonya'da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası çökme meydana geldi.
Polonya Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
'da Katoviçe kentinin batısında yer alan Bielszowice bölgesindeki bir madende, 2.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonrası 17 işçinin madende mahsur kaldığı belirtildi.
Polonya'da yerel saatle 15.00'de meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken madende 17 madencinin mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan madencilerle iletişimin sağlanırken, 3 kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda sağlık ekibinin de olay yerinde hazır bulunduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri mahsur kalan maden işçilerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı 5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu