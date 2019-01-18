Son Dakika Haberleri: Polonya'da Dondurucu Soğuktan 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Polonya'da Dondurucu Soğuktan 55 Kişi Hayatını Kaybetti

15 dakika önce

Polonya'da aşırı soğuklar ölüme neden olmaya devam ediyor.

Polonya'da Dondurucu Soğuktan 55 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Polonya'da aşırı soğuklar ölüme neden olmaya devam ediyor. Hükümet Güvenlik Merkezi yaptığı açıklamayla Kasım ayından bu yana ülkede 55 kişinin donarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polonya, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklarla boğuşuyor. Hava sıcaklıklarının yer yer eksi 15'e düştüğü ülkede bazı kentlerde termometreler geceleri ise eksi 25'i gösterdi. Yoğun kar yağışı ülkenin güneyindeki yüksek kesimlerde etkisini gösterirken, iç kesimlerde ise yoğun buzlanma görüldü. Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü 13 bölge için buzlanma uyarısında bulunurken, vatandaşları Meteoroloji'den gelecek uyarıları takip etmeye davet etti.

Aşırı soğukların etki altına aldığı ülkede Hükümet Güvenlik Merkezi (Rzadowy Centrum Bezpieczenstwa) yaptığı açıklamayla 1 Kasım'dan bu yana 55 kişinin donarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Merkez, ülke çapında evsizlerin geceyi geçirebilecekleri, sıcak yemek yiyebilecekleri yerel yönetimlerce sağlanan sığınakların 24 saat bu kişilerin hizmetinde olduğunu hatırlatırken, vatandaşlara ise otobüs duraklarında, parklarda uyuyan evsiz kimse gördüklerinde yetkililere haber vermeleri çağrısında bulundu. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Hükümet, Polonya, 3. Sayfa
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