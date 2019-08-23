Son Dakika Haberleri: Polonya'da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polonya'da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

57 dakika önce

Polonya'da Tatra Dağları'nda tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Polonya'da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Polonya'da Tatra Dağları'nda tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.


Polonya'nın güneyinde Slovakya sınırına yakın Tatra Dağları'nda tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.


Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont'un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtilmişti. Fırtına sonrası turistlerin üzerine yıldırım düşmüş ilk belirlemelerde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. - VARŞOVA

Slovakya, Polonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı
İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı! Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 01:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]