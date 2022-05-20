Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı - Son Dakika
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Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı

20.05.2022 18:33
Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı

Sanatçı Suna Selma Koçal, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen çeşitli programlarda ebru sanatını tanıttı.

Sanatçı Suna Selma Koçal, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen çeşitli programlarda ebru sanatını tanıttı.

Ebru, minyatür, tezhip ve kat'ı sanatçısı Suna Selma Koçal, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin katkılarıyla, Polonya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerde ebru sanatını tanıttı.

Etkinlikler kapsamında, Varşova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, British School Warsaw ve özel gereksinimli öğrencilere (otizm) eğitim veren bir merkezde ebru çalıştayı düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği kançılaryasında, büyükelçiler, Varşova'da yerleşik diplomatik misyon şefleri eşlerinin üyesi olduğu SHOM üyeleri, akademisyenler ve basın mensupları için tertiplenen, Koçal'ın eserlerinden oluşan sergi ve ebru çalıştayı büyük ilgi gördü.

Koçal, Varşova'daki Ukraynalı mültecilerin toplu halde barındıkları PTAK EXPO Mülteci Merkezi'ndeki Ukraynalı çocuklara yönelik düzenlenen ebru çalıştayına katıldı.

15 Mayıs'ta başlayan etkinlikler serisinin sonuncusunda ise Koçal, bugün Varşova Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler günü vesilesiyle tertiplenen festivalde ebru sanatını tanıttı.

Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı
Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı
Polonya'da ebru sanatı tanıtıldı

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Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Türkiye, Polonya, Otizm, Güncel, Son Dakika

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