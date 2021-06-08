Polonya'da eğitim uçuşu yapan savaş uçakları yanlışlıkla birbirini vurdu iddiası - Son Dakika

Polonya basınında yer alan haberlerde, eğitim uçuşu yapan Rus yapımı iki MİG-29 tipi savaş uçağından birinin uçuş sırasında partnerini yanlışlıkla vurduğu iddia edildi.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Malbork kentinde bulunan 22. Hava Taktik Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanan Rus yapımı iki MİG-29 tipi savaş uçağının eğitim sırasında birbirini vurduğu iddia edildi. Olayın ülkenin batısındaki Nadarzyca poligonu üzerinde 14 Mayıs'ta meydana geldiği belirtilen haberlerde, uçaklardan birinin uçuş sırasında yanlışlıkla partnerini vurduğu ifade edildi. Faciadan kıl payı dönüldüğü aktarılan haberlerde, vurulan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Bazı haberlerde, yanlışlık vurulduğu iddia edilen MİG-29'un 30 mm'lik topla vurulduğu ve artık kullanılamayacağı ileri sürülürken, yapılan ilk incelemede gövdesinde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

SİLAHLI KUVVETLER İDDİALARI YALANLARKEN, UÇAKTAKİ HASARI DOĞRULADI

Polonya Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında MİG-29'ların yanlışlıkla birbirlerini vurduğu iddiası yalanlanırken, "Uçaktaki hasar bir diğer savaş uçağı tarafından ateş edilmesi sonucu meydana gelmedi" denildi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Magdalena Busz ise yaptığı açıklamada, söz konusu pilotların herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Basında çıkan haberlerde belirtilen tarih ve yerde "bir olay" yaşandığını ifade eden Busz, konuya ilişkin bilgi vermezken söz konusu uçağın uçabilir durumda olduğunu söylemekle yetindi.

Konuya ilişkin bilgi vermekten kaçınan Polonya Milli Savunma Bakanlığı da Devlet Havacılık Kazalarını Araştırma Komisyonu'nun konuya ilişkin soruşturma başlattığını doğruladı.

(Ebru Orhan/ İHA)