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Polonya'da Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildi - Son Dakika

Polonya'da Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildi

21.02.2022 23:47
Polonya'da Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildi

Polonya'da hafta sonu Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildiği bildirildi.

Polonya'da hafta sonu Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildiği bildirildi.

Polonya Güç Sistemi (PSE) elektrik dağıtım şirketinden Maciej Wapinski, şiddetli rüzgarlar nedeniyle rüzgar türbinlerinin yaklaşık 6 bin 700 megavatlık rekor düzeyde elektrik üretimi kaydettiğini açıkladı.

Wapinski, 38 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Polonya'daki talebin yaklaşık 24 bin megavat olduğunu, fırtınada bu talebin neredeyse yüzde 30'unun karşılandığını belirtti.

Öte yandan fırtınada elektrik hatlarını tahrip olması nedeniyle bazı türbinlerin güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapatıldığı, bu nedenle rüzgar türbinlerinden gelen elektrik seviyesinin yarıya düştüğü aktarıldı.

Polonya Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Janusz Gajowiecki de rüzgar türbinlerinin Polonya'nın yıllık enerji talebinin yüzde 10'unu karşıladığını ve potansiyelin çok daha yüksek olabileceğini dile getirdi.

Polonya, enerjisinin yüzde 65'ini kömürden, yüzde 25'ini yenilenebilir enerji üretiminden sağlıyor.

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Polonya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da Eunice Fırtınası'nda rekor seviyede rüzgar enerjisi üretildi - Son Dakika
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